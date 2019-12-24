Вокруг севастопольских скверов уберут заборы

24 декабря 2019     20
Вокруг севастопольских скверов уберут заборы

Убрать заборы вокруг уже отремонтированных, но пока официально не открытых общественных пространств, поручил на заседании правительства 24 декабря врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он дал задание своему заместителю Владимиру Базарову проследить за тем, чтобы строители не запрещали людям гулять в скверах, в которых уже завершены работы.

«Я прошу вас, закончили ремонт, убрали заборы, помыли, никаких торжественных открытий, чтобы никто не ждал. Кому надо приедут и там мероприятие проведут соответствующим образом. Закончили дело, всё убрали, открыли и предоставили полную доступность для людей. Не надо никаких там протокольных историй дожидаться», – уточнил врио.

По словам Развожаева, люди жалуются в соцсетях, что строители не снимают ленты и не убирают заборы вокруг уже отремонтированных площадок, объясняя это тем, что торжественное открытие ещё не состоялось.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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