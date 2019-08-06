Волгоград и Севастополь объединила выставка "За год до великой Победы"

6 августа 2019     15
Волгоград и Севастополь объединила выставка "За год до великой Победы"

Выставка, посвященная 75-летию освобождения советскими войсками Крыма от фашистских захватчиков, открылась сегодня в музее-панораме “Сталинградская битва” в Волгограде. Экспозицию подготовили волгоградский и севастопольский музеи-заповедники. Посетители могут увидеть личные вещи солдат и офицеров Красной армии.

Дарья Худякова, внучка участника битвы за Севастополь Георгия Веденяпина приехала на выставку в Волгоград из Санкт-Петербурга. На одной из витрин сталинградско-севастопольской выставки увидела знакомые экспонаты. 

«Он нашел их в земле, понял, что они могут в любой момент взорваться. Он рассказывал мне про сапёров, как они разминируют, как это опасно. И у меня просто разыгрывалось воображение, как ползут сапёры к этим гильзам, как они их обезвреживают», – рассказывает Дарья Худякова про своего деда.

Георгий Владимирович Веденяпин прошёл всю Крымскую кампанию, освобождал Керчь и Севастополь. Командовал 85-м отдельным танковым полком. Тем самым, что первым вошёл в Крым. Дочка героя – Мария Карабань вспоминает: отец – начальник штаба – особенно трепетно относился к бумагам. Эти листовки с подписью фельдмаршала Паулюса Георгий Веденяпин собирал лично. Редкие экспонаты – вместе с книгой мемуаров семья готова подарить Севастопольскому музею.

«Эта выставка объединила два великих города, – говорит Мария Карабань. – Это вообще замечательная идея провести такую выставку».

Предложение организовать совместную выставку о сталинградских освободителях музею-панораме поступило из Севастополя. Два музея-заповедника уже не первый год поддерживают дружеские отношения.

«Наши коллеги из Севастополя неоднократно приезжали к нам, работали в наших фондовых коллекциях, смотрели, как организуется работа, как выстраивается финансовое планирование музея, как выстраивается выездная экспозиционно-выставочная работа, – рассказывает Алексей Дементьев, директор ФГБУК «Историко-мемориальный музей-заповедник “Сталинградская битва”. – Сейчас на стажировке в севастопольском музее находятся наши сотрудники. И конечно, апогеем является подготовка специальных выставок».

На этой выставке, по крайней мере, треть экспонатов прибыли в Волгоград с крымского полуострова. Например, вещи генерал-лейтенанта Трофима Калиновича Коломийца. Со своей будущей женой Трофим Коломиец познакомился перед Крымской кампанией. После Победы любимая позвала на свою родину – восстанавливать Сталинград.

«И он не смог ей отказать, хотя понимал, что они едут в разрушенный город. Но город для него очень знаковый, потому что он его защищал, и они приезжают к нам сюда в 1947-м году», – добавляет Светлана Аргасцева, заведующая отделом ФГБУК «Историко-мемориальный музей-заповедник “Сталинградская битва”.

И это только часть большой истории. За каждым экспонатом – а их здесь больше 200 – непростая биография владельцев. Выставку уже показали в Севастополе. Такой обмен опытом –  говорят работники музеев – ценен и необходим.

«Такие проекты нам будет легко реализовывать с другими городами России, – уверен Николай Мусиенко, директор ФГБУК “Севастопольский военно-исторический музей-заповедник”. – Сегодняшний пример такого взаимного “опыления” двух исторических музеев, конечно, дорогого стоит. У нас общая Победа!»

Впереди у двух музеев-заповедников – грандиозные общие планы. А увидеть выставку об освободителях Севастополя волгоградцы смогут до середины октября: почувствовать дух военного времени и хоть немного прикоснуться к тому, что было в мае 1944-го. За год до Великой Победы.

Алевтина Евтушенко, Владимир Лучкин

Источник: Вести.Севастополь

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