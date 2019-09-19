Волк, напавший на людей в Симферопольском районе, болел бешенством

19 сентября 2019     7
Волк, напавший на людей в Симферопольском районе, болел бешенством

Анализы крови, взятые у волка, показали: он болел бешенством, сообщил РИА Новости Крым руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии и природных ресурсов республики Владимир Капитонов.

14 сентября в Симферопольском районе было зафиксировано сразу два случая нападения волков на людей. Как выяснилось позднее, это был один и тот же волк, его пришлось застрелить.  Сначала хищник зашел в личное подворье и начал “давить” собак. Хозяйка пыталась его отогнать, но в итоге он напал на нее. Затем волк отправился вверх по реке Ангара и на трассе Симферополь-Алушта-Ялта в районе села Перевальное искусал двух водителей, которые оставили фуры на стоянке. Как рассказал Капитонов, один из дальнобойщиков – мужчина мощного телосложения – буквально душил волка, но тем не менее оба водителя серьезно пострадали.

Такое поведение уже говорит о том, что волк был заражен бешенством, говорит руководитель департамента, потому что обычно хищники ведут ночной образ жизни, а тут все нападения произошли днем.  

До этих случаев нападение волков на людей в Крыму было зафиксировано в начале 2000-х. Популяции волков в Крыму раньше не было, ее образовали животные, пришедшие из Херсонской области. В основном хищники обитают в степной зоне Крыма, там, где мало поселений и людей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В «Партии ветеранов России» потребовали для Собчак уголовного наказания за слова о Крыме
В «Партии ветеранов России» потребовали для Собчак уголовного наказания за слова о Крыме

Председатель «Партии Ветеранов России» Ильдар Резяпов официально потребовал у Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении …


Правда и ложь про севастопольский детский садик №88
Правда и ложь про севастопольский детский садик №88

Йозеф Геббельс, пропагандист нацистской Германии и последователь Адольфа Гитлера, снимая кинофильмы о благоденствии угнетенных фашизмом народов, утверждал, что он «добивается не правды, а …


Футболист «Валенсии» шесть раз подряд попал в перекладину
Футболист «Валенсии» шесть раз подряд попал в перекладину

championat.com Полузащитник «Валенсии» Ли Кан Ин на тренировке перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Челси» шесть раз …


Волк, напавший на людей в Симферопольском районе, болел бешенством
Волк, напавший на людей в Симферопольском районе, болел бешенством

Анализы крови, взятые у волка, показали: он болел бешенством, сообщил РИА Новости Крым руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами …


Во вторник в Севастополе завоют сирены
Во вторник в Севастополе завоют сирены

24 сентября с 10:00 до 15:00 в Севастополе пройдет плановая проверка городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала «Внимание Всем!», …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты