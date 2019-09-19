Волк, напавший на людей в Симферопольском районе, болел бешенством

Анализы крови, взятые у волка, показали: он болел бешенством, сообщил РИА Новости Крым руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии и природных ресурсов республики Владимир Капитонов.

14 сентября в Симферопольском районе было зафиксировано сразу два случая нападения волков на людей. Как выяснилось позднее, это был один и тот же волк, его пришлось застрелить. Сначала хищник зашел в личное подворье и начал “давить” собак. Хозяйка пыталась его отогнать, но в итоге он напал на нее. Затем волк отправился вверх по реке Ангара и на трассе Симферополь-Алушта-Ялта в районе села Перевальное искусал двух водителей, которые оставили фуры на стоянке. Как рассказал Капитонов, один из дальнобойщиков – мужчина мощного телосложения – буквально душил волка, но тем не менее оба водителя серьезно пострадали.

Такое поведение уже говорит о том, что волк был заражен бешенством, говорит руководитель департамента, потому что обычно хищники ведут ночной образ жизни, а тут все нападения произошли днем.

До этих случаев нападение волков на людей в Крыму было зафиксировано в начале 2000-х. Популяции волков в Крыму раньше не было, ее образовали животные, пришедшие из Херсонской области. В основном хищники обитают в степной зоне Крыма, там, где мало поселений и людей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь