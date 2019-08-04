Волны, ветер и виндсерфинг. В Крыму объявлено штормовое предупреждение

4 августа 2019     14
Волны, ветер и виндсерфинг

Министерство чрезвычайных ситуаций по Республике Крым объявило штормовое предупреждение. На полуострове сегодня местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. 

Спасательные службы предупреждают об опасности купания, но серферам такая погода только в радость.

Двух-трёхметровые волны разогнали всех отдыхающих на пляже, но зато привлекают любителей покататься на доске.

Источник: Вести.Севастополь

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