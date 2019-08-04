Волны, ветер и виндсерфинг. В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Двух-трёхметровые волны разогнали всех отдыхающих на пляже, но зато привлекают любителей покататься на доске.

Спасательные службы предупреждают об опасности купания, но серферам такая погода только в радость.

Министерство чрезвычайных ситуаций по Республике Крым объявило штормовое предупреждение. На полуострове сегодня местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

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В горах Швейцарии с начала августа погибли три человека Два альпиниста из Германии погибли в Швейцарии при восхождении на пик Дан-Бланш. Спортсмены сорвались в субботу, 3 августа, когда шли …



Волны, ветер и виндсерфинг. В Крыму объявлено штормовое предупреждение Министерство чрезвычайных ситуаций по Республике Крым объявило штормовое предупреждение. На полуострове сегодня местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. …



Правда севастопольского бытия! Порой аварии случаются потому, что они, наверное, кому-то нужны, или же из-за того, что те, кому по должности надлежит обеспечивать …

