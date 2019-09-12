Волонтерский проект «Памятники Крыма» признан одним из лучших в России

По итогам Всероссийского конкурса волонтерских проектов в сфере культуры были выбраны лучшие добровольческие инициативы из 11 регионов России. Они войдут в программу акселерации, что позволит распространить этот опыт по всей стране.

Как сообщает ТАСС, награждение победителей прошло накануне в Ростове-на-Дону. В финал вышли 12 волонтерских проектов из Севастополя, Санкт-Петербурга, Костромы, Карелии, Бурятии, Башкирии, Иркутской, Тюменской, Томской, Новосибирской областей.

Севастополь представил на Всероссийский конкурс проект интернет-каталога “Памятники Крыма”, созданный Сергеем Настюшкиным. Это отдельный сайт, а также группа в соцсети «ВКонтакте», где собрана информация не только о широко известных достопримечательностях Крыма, но и менее популярных памятниках.

«В основном, все известные ресурсы (книги, путеводители, сайты), созданные в качестве получения исторической информации, сводятся к тиражированию одной и той же, зачастую, широко известной информации, по популярным туристическим маршрутам. Например, памятник Затопленным кораблям в Севастополе или Аджимушкай в Керчи. Однако, тысячи объектов культурного наследия остаются за пределами этих маршрутов и не выполняют, в должной мере, свою функцию сохранения памяти. Польза проекта: помощь в составлении собственных туристических маршрутов, нахождение объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной близости с туристом, посредством встроенной геолокации проекта», – говорится в описании проекта «Памятники Крыма».

Новой информацией сайт пополняется ежедневно, уверяют его создатели. Сейчас там уже более тысячи страниц интересной информации.

Всероссийский конкурс лучших волонтерских проектов в сфере культуры проводится в рамках программы “Волонтеры культуры” национального проекта “Культура”. Организаторы конкурса – министерство культуры России и Роскультпроект.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь