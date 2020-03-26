Волонтёрский штаб ждёт желающих помогать людям в изоляции

Телефоны call-центра штаба регионального отделения волонтёрского движения «Мы вместе» работают с 10:00 до 20:00. Количество звонков увеличивается, за сутки их поступило около 1000. Заявок с просьбой доставить продукты питания, лекарства, вынести мусор и выгулять домашних питомцев – около 60.

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Волонтёры оказывают и консультативные услуги: рассказывают о распространении инфекции, мерах профилактики, режимах работы городских учреждений и организаций. Кроме того, обращаются и молодые люди, которые хотят стать волонтёрами. Сегодня в call-центре работают 30 человек, более 100 готовы помочь с доставкой продуктов одиноким пожилым людям.

В департаменте социальной защиты подсчитали – столько пожилых горожан могут нуждаться в волонтёрской помощи. Те, кто выбрал самоизоляцию, часто набирают номер горячей линии сами.

«Это помощь с доставкой продуктов, у некоторых есть собаки, с которыми нужно погулять. Есть вопросы по поводу аптеки, как получить рецепт и сходить купить лекарство», – делится волонтёр штаба «Мы вместе» Лилия Лебедева.

В волонтёрском центре подчёркивают: помощь – бесплатная. И приедут они только после телефонного разговора и с соблюдением условий. На сообщения в социальных сетях и мессенджерах о санитарной обработке квартир жителей города просят не обращать внимания. Такие услуги сейчас начали предлагать мошенники. Над тем, как помочь отличить настоящих волонтёров от фейковых, уже думают.

«Пока они все в одежде тех общественных организаций, к которым они принадлежат. Но мы, конечно, сейчас постараемся какие-то специальные обмундирования. Сейчас есть всё логотипы федерального штаба добровольческого. Но и какую-то свою севастопольскую форму обязательно сделаем», – объяснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

О Татьяне Борисовне волонтёры Валерия и Виктория знают немного. Только меню на вечер: молоко, бананы, простокваша. Стоя в очереди, связь держат постоянно – пенсионерка руководит группой волонтёров по телефону.

По магазинам они ходят со списком – его оформляют в центре в виде заявки. Причём люди сами могут выбрать, в какой магазин или аптеку предпочтительнее зайти, потому что они лучше знают цены в своём районе.

Покупки передают, находясь на почтительном расстоянии. Это встреча здоровых людей, но таковы правила безопасности для всех. Татьяна Борисовна ходит с трудом, а из-за эпидемиологической обстановки решила совсем не покидать квартиру.

«Раньше могли кто-то из соседей прийти, а сейчас никто уже не решается. Поэтому такие волонтёры как вы для меня спасение», – рассказывает пенсионерка Тамара Ляшук.

На телефон горячей линии центра «Мы вместе» звонят и молодые люди – для того, чтобы предложить свою помощь. Только за один день работы в списки внесли более 100 волонтёров.

Евгения Квашнина, Александр Попов, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь