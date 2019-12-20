Вопросами, не заданными Владимиру Путину, займётся ОНФ

Вопросы, не заданные во время большой пресс-конференции Владимира Путина, на контроль в регионах возьмёт Общероссийский народный фронт.

Об этом заявил руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов.

«Каждый вопрос регионального уровня, связанный с проблемами простых людей… не останется без внимания», – отметил он.

Накануне активисты ОНФ организовали по всей стране почти 600 площадок для просмотра и обсуждения итогов пресс-конференции главы государства.

Чтобы задать свои вопросы президенту в Москве собрались почти две тысячи журналистов. Самая популярная тема – экономика и социальная сфера. Но пообщаться с Владимиром Путиным за 4,5 часа успели не все. Руководитель исполкома ОНФ пообещал вникнуть в суть наиболее острых вопросов и заняться их решением.

Источник: Вести.Севастополь