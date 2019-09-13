Восемь пациентов наркологов и психиатров суд лишил водительских прав

Иски в суд подала прокуратура Ленинского района Севастополя.
Суд удовлетворил исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами восьми водителей, состоящих на учёте у нарколога и психиатра.
Прокурорская проверка выявила наличие водительских удостоверений у граждан, имеющих к этому противопоказания из-за психических и поведенческих расстройств связанных с употреблением наркотиков и психотропных средств.
Права гражданам могут быть возвращены после их выздоровления.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь