Восемь пациентов наркологов и психиатров суд лишил водительских прав

Иски в суд подала прокуратура Ленинского района Севастополя.

Суд удовлетворил исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами восьми водителей, состоящих на учёте у нарколога и психиатра.

Прокурорская проверка выявила наличие водительских удостоверений у граждан, имеющих к этому противопоказания из-за психических и поведенческих расстройств связанных с употреблением наркотиков и психотропных средств.

Права гражданам могут быть возвращены после их выздоровления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь