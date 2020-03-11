Восемь человек пострадали в ДТП в Крыму

11 марта 2020     11
Восемь человек пострадали в ДТП в Крыму

В ДТП на дороге «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок.

Во вторник, 10 марта, в 22:30 поступила информация о столкновении ZAZ Chance и Mercedes-Benz Sprinter в районе поворота на посёлок Нижнегорский. В двух автомобилях находилось 12 человек.

В результате проведения аварийно-спасательных работ, восемь человек, включая одного ребёнка, переданы медикам и доставлены в ближайшее лечебное учреждение, сообщает ГУ МЧС по Крыму. На месте аварии работали более 30 специалистов: спасатели, скорая помощь, ГИБДД.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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