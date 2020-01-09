Воспитанникам социального приюта передадут подарки, собранные севастопольцами

В 11:00 10 января в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» состоится передача подарков.

Собраны подарки были в рамках благотворительной акции «Подарок другу», организованной Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником, сообщает пресс-служба ФГБУК.

С 14 декабря 2019 по 5 января 2020 жителей и гостей города приглашали в Севастопольский военно-исторический музей-заповедник поучаствовать в благотворительной акции для детей и подростков сирот.

В качестве подарка можно было принести игрушки, наборы для творчества, игры, канцелярию, всё, что поможет детям развиваться.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Севастопольского военно-исторического музея-заповедника

Источник: Вести.Севастополь