Воспитанникам социального приюта передадут подарки, собранные севастопольцами

9 января 2020     9
Воспитанникам социального приюта передадут подарки, собранные севастопольцами

В 11:00 10 января в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» состоится передача подарков.

Собраны подарки были в рамках благотворительной акции «Подарок другу», организованной Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником, сообщает пресс-служба ФГБУК.

С 14 декабря 2019 по 5 января 2020 жителей и гостей города приглашали в Севастопольский военно-исторический музей-заповедник поучаствовать в благотворительной акции для детей и подростков сирот.

В качестве подарка можно было принести игрушки, наборы для творчества, игры, канцелярию, всё, что поможет детям развиваться.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Севастопольского военно-исторического музея-заповедника

Источник: Вести.Севастополь

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