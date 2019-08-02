Воспитанники «Артека» проходят курс телевизионного мастерства у журналистов ВГТРК

2 августа 2019     31
Воспитанники «Артека» проходят курс телевизионного мастерства у журналистов ВГТРК

Погружение в журналистику. В «Артеке» завершается проект «МореМедиа», во время которого более сотни школьников со всей страны попробовали свои силы в создании телевизионных программ. Под руководством профессионалов ребята прошли все этапы производства: от формулирования идеи до показа готовой работы.

«Мы снимали много материала, а потом выбирали, что из этого нужно, а что нет. Потом это нужно в правильном порядке смонтировать, наложить спецэффекты, и в итоге получается программа», – рассказывает Сергей Медведев, участник смены из Москвы.

«Больше всего мне понравилось, когда нас учили задавать вопросы”, – делится впечатлениями Фёдор Лукаш из Курска.

Как правильно организовать съёмку, написать текст, снять и смонтировать видео? Об этом рассказывали те, кто каждый день работает в эфире. Одним из тренеров стал сотрудник «Вести – Севастополь» Олесь Быков, он обучал ребят правилам съемки и монтажа.

«Мы стараемся подобрать экспертов в самых разных областях журналистики и медиа для того, чтобы дать наиболее широкий обзор детям, – объясняет Елена Демидова, руководитель проекта “МореМедиа». -Это, прежде всего, конечно же наши ведущие и корреспонденты с каналов Россия 1 и Россия 24 и радио”.

Смена завершится просмотром готовых работ и награждением участников.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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