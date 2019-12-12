Воспитанники севастопольского Кванториума готовятся к IT-фесту

12 декабря 2019     25
Воспитанники севастопольского Кванториума готовятся к IT-фесту

Севастопольский “Кванториум” отмечает свой первый день рождения. С 11 по 15 декабря в детском технопарке проходят конкурсы, мастер-классы, квесты.

В выходные на базе “Кванториума” пройдет IT-fest. 40 команд, 140 ребят, представляющих разные регионы страны, будут решать  задачи по пяти предложенным направлениям.

За выходные кванторианцы должны разработать проекты, которые еще совсем недавно казались фантастическими, рассказала Вести ФМ заместитель директора по общественно-массовой работе, преподаватель направления IT-квантум детского технопарка Екатерина Падяш.

«В Севастополе 280 обездвиженных детей. Технология ай-трекер помогает управлять глазами. Кто знаком с личностью Стивена Хоккинга, знают, что в конце жизни он был парализован, но продолжал вести активный образ жизни. Но эти приложения очень дорого стоят. Наша задача разработать простые шаги, чтобы эти технологии были не такими дорогими» -, пояснила Падяш.

По ее словам, в 2020 году на базе севастопольского центра “Кванториум” будет создана мобильная версия технопарка. Для ребят из сельской местности и отдалённых районов города мобильные кванториумы –  это возможность бесплатно получить уникальное дополнительное образование, пояснила  Екатерина Падяш.

Это автомобиль, набитый техникой. Наставники-педагоги будут выезжать в сёла и показывать, чем занимаются ребята в процессе обучения.

В подготовке к IT-fest, посвящённому первому дню рождения технопарка, участвовали и сами кванторианцы. Они разработали специальную программу “Геймификация”, чтобы в процессе обучения можно было прерваться на подвижные игры. Кроме того, в кванте “Хайтек” на 3d-принтере распечатали уникальные кубки в виде сов, которые будут вручаться победителям на церемонии закрытия фестиваля.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта Кванториума

Источник: Вести.Севастополь

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