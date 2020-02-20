Воспитанников детского сада посвятили в «севастопольцы»

Юные жители города сегодня получили почетное звание – «севастопольцы».

Военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты пришли в гости к воспитанникам образовательного центра «Бухта Казачья». Они повязали «юным севастопольцам» галстуки и вручили значки.

Но детям необходимо было еще доказать, что они заслужили называться севастопольцами. Для этого приготовили испытания. Юным горожанам доверили взрослую работу – собрать игрушечный бронетранспортер. А военнослужащим, наоборот, дали почувствовать себя маленькими и поручили делать из бумаги корабли и самолеты.

«Стараемся всегда организовывать взаимодействие с детским садиком, со школой. Очень многие воспитанники, дети наших военнослужащих сюда приходят. Поэтому, когда к нам обращаются, мы всегда пытаемся идти навстречу», – говорит заместитель командира десантно-штурмового батальона по военно-политической работе говорит Иван Комаров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь