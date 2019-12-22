Воспитанников севастопольского дома ребёнка поздравили судебные приставы

22 декабря 2019     19
Воспитанников севастопольского дома ребёнка поздравили судебные приставы

К воспитанникам севастопольского дома ребёнка накануне праздников пришли судебные приставы и уполномоченный по правам детей. Привезли подарки и развивающие игры.

После вручения в актовом зале Марина Песчанская посмотрела, в каких условиях живут дети. Мамы и папы некоторых из них не лишены родительских прав, а ограничены в них до решения своих проблем с финансами, жильём или нездоровым образом жизни. И, когда кровные родственники исправятся, они могут забрать малышей домой.

Между тем, в Севастополе существует и социальная гостиница, где принимают женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С просьбой увеличить число мест в этом учреждении, детский омбудсмен обратилась в правительство города.

«Таких мест всего 12, шесть женщин, остальные дети. И по закону они там могут быть полгода, а в это время работники социальной защиты должны помочь семьям обустроиться, найти работу, помочь с жильём. А с жильём очень сложно, поэтому я писала ходатайство на увеличение мест в этой гостинице», – рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.

Он считает, что в социальной гостинице для мам с детьми должно быть хотя бы 15 взрослых и 15 детских мест. Также в ближайшее время она планирует провести мониторинг условий паллиативной помощи детям Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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