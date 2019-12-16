Воспитанник ЦСКА/Севастополь завоевал серебро регаты в Индии

16 декабря 2019     7
Воспитанник ЦСКА/Севастополь завоевал серебро регаты в Индии

На базе индийской военно-морской академии завершилась 10-я регата «ADMIRAL’S CUP 2019» среди учащихся высших военно-морских образовательных учреждений.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 стран. От каждой страны – по два яхтсмена. Спортивную школу ЦСКА города Севастополя представлял курсант Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова Пётр Горкунов.

Он выиграл квалификацию в своей группе, а после по результатам ещё шести гонок, уступил только израильтянину Итаю Шруту и завоевал серебро.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ЦСКА/Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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