Воспитанник ЦСКА/Севастополь завоевал серебро регаты в Индии

На базе индийской военно-морской академии завершилась 10-я регата «ADMIRAL’S CUP 2019» среди учащихся высших военно-морских образовательных учреждений.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 стран. От каждой страны – по два яхтсмена. Спортивную школу ЦСКА города Севастополя представлял курсант Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова Пётр Горкунов.
Он выиграл квалификацию в своей группе, а после по результатам ещё шести гонок, уступил только израильтянину Итаю Шруту и завоевал серебро.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: ЦСКА/Севастополь
Источник: Вести.Севастополь