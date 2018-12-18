Восстановление Матросского бульвара: судьба реконструкции в центре Севастополя

15 декабря 2018     128
Восстановление Матросского бульвара: судьба реконструкции в центре Севастополя

8 декабря 2018 г. председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в г. Севастополе, директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко посетил Матросский бульвар. Вопрос о восстановлении этого значимого для города-героя места поднимался накануне членами Совета регионального отделения РВИО на его заседании.

В последние годы любимый севастопольцами бульвар пришел в упадок и требовал реконструкции. В ходе работ на Матросском бульваре планировалось воссоздать на его территории все значимые архитектурные объекты.

Николай Мусиенко считает необходимой реконструкцию первого бульвара Севастополя, построенного в 30-годы XIX века. Именно здесь был установлен первый памятник, увековечивший подвиг брига «Меркурий» и его отважного командира Александра Ивановича Казарского. Слова «Потомству в пример», начертанные на памятнике, стали символом всей последующей истории Севастополя.

Председатель севастопольского отделения РВИО, директор Музея напомнил, что в августе 2017 года Президент России Владимир Владимирович Путин при встрече с работниками культуры Севастополя дал поручение восстановить исторические центры города-героя. Николай Мусиенко считает, что работы по восстановлению бульвара как объекта культурного наследия должны проводиться строго в рамках действующего законодательства. Региональное отделение Российского военно-исторического общества в г. Севастополе и Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя готовы, в случае необходимости, оказать необходимую помощь в разработке нормативно-правовой документации.

По мнению Николая Мусиенко, консенсус всех заинтересованных в возрождении Матросского бульвара сторон может и должен быть найден во имя возрождения этого исторического центра Севастополя.

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