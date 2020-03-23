Во время пандемии севастопольцев просят помогать одиноким пожилым людям

23 марта 2020     18
Во время пандемии севастопольцев просят помогать одиноким пожилым людям

В городе проживает 19715 одиноких пожилых людей. Об этом сообщил глава департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Станислав Борисенко.

По его словам, в ближайшее время сотрудниками департамента будет проводиться обзвон граждан.

«По сути, будет задан один вопрос, нуждается ли человек в помощи», – рассказал руководитель департамента.

Он попросил граждан, проживающих рядом с лицами этой категории, постараться им помочь. По мнению Станислава Борисенко, с таким объемом работы волонтёры не справятся.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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