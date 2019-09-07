Во время рейда «Пешеходный переход» оштрафованы 10 водителей

За не предоставление преимущества пешеходам предусмотрен штраф до 2500 рублей.

Во время проведения профилактического рейда «Пешеходный переход» сотрудники Госавтоинспекции привлекли в административной ответственности 10 водителей, которые не предоставили преимущество пешеходам на зебре.

За подобное правонарушение административный кодекс России предусматривает штраф до 2500 рублей.

В Госавтоинспекции Севастополя напомнили, что в случае, когда перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, водители, движущиеся в том же направлении, обязаны остановиться или снизить скорость.

Служба-информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь