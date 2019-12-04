Во время реконструкции дом №44 по ул. Советской преподнес строителям сюрприз

В Севастополе завершается реализация программы капитального ремонта на этот год. Сейчас работы идут на последнем доме из этого перечня. Здание 1952 года постройки расположено на улице Советской.

На обновление фасада потратили около трех месяцев. Это больше, чем планировалось: появились дополнительные работы. Дом хоть и не относится к объектам культурного наследия, но его архитектурные черты уникальны. Поэтому часть необходимых для ремонта элементов пришлось заказывать в других регионах. Подрядчик восстановил покрытие стен, крыльцо, разрушающиеся балконы, подоконники и карнизы, вентиляционный выход, декоративные элементы. Еще предстоит привести в порядок цоколь здания. Для этого используют технологию мягкого бластинга.

«Вскрывали крыльцо, под ним фундамент усиляли и нашли вот такую шишку, идентичную тем, что стоят на балконе. Мы ее тем же мягким бластингом зачистим, воссоздадим, покрасим», – рассказал Вадим Погодин, заместитель директора подрядной организации.

Находку установят на ограждении входной группы. Стоимость ремонта – около 6 миллионов рублей. Закончат его в течение недели. А до нового года восстановят арку, которая прежде примыкала к торцу дома, но не имея фундамента, находилась в аварийном состоянии и была замурована.

«Спасибо городу: помог с деньгами. Деньги были выделены ГУПС, и этот же подрядчик будет восстанавливать арку, – сообщил Сергей Шиянов, заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту г. Севастополя. – Мы ее отделим от домов, учитывая, что дома будут садиться и двигаться по-разному. Чтобы не разрывать эту арку от домов, она будет стоять отдельно, но будет стоять хорошо и правильно».

В таком же стиле уже в следующем году отремонтируют и фасад соседнего здания – дома №35 по улице Суворова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь