Во время репетиции форума «Армия» на пути у корабля оказалась лодка

25 июня 2019     22
Во время репетиции форума «Армия» на пути у корабля оказалась лодка

Сегодня в Москве открылся форум “Армия-2019”. А в Севастополе проходит генеральная репетиция показательных выступлений, которые в рамках этого форума состоятся в субботу. Морская часть тренировки запомнится зрителям необычным инцидентом.

Севастопольскую бухту на время прохождения военных кораблей закрывают для пассажирского транспорта. Но во время появления на рейде малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» в акватории появилась резиновая лодка. Её мотор заглох. На вёслах мужчина отплыть не успевал. Это видео в редакцию прислали зрители, наблюдавшие за генеральной репетицией. Судно обеспечения Черноморского флота мгновенно оказалось рядом и прикрыло лодку от сильной волны. Как мужчина оказался посреди акватории, неизвестно, но, скорее всего, его впечатления оказались настолько сильными, что он больше не будет нарушать правила выхода в море. 

Источник: Вести.Севастополь

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