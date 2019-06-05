Во всемирный день окружающей среды в Севастополе прошел экофестиваль

Квесты, мастер-классы и праздничный концерт. Сегодня в центре Севастополя на площадке “Ивушка” прошел экологический фестиваль. Его приурочили ко всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5-ого июня.

Праздник проводят, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что нужно улучшать экологическую обстановку. Участниками экофеста стали севастопольские школьники. Для них провели театрализованную программу. А жители могли сдать опасные отходы: батарейки, ртутьсодержащие лампы, термометры. Организаторы надеются, что это поможет привить детям навыки здорового образа жизни.

«В рамках экофестиваля мы премируем юных экологов, которые неравнодушно относятся к природе. Ну и, конечно, это экопросвещение, которое мы доносим до детей. Мы понимаем, что когда они подрастут соответственно будут рассказывать об этом и своим детям», – говорит начальник главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Самойлов.

Источник: Вести Севастополя