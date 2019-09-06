Во Всероссийский день трезвости в Севастополе запретят продажу алкоголя

11 сентября в магазинах города невозможно будет купить спиртные напитки.

Правительство города просит обратить внимание организаций (лицензиатов и не лицензиатов), а также индивидуальных предпринимателей на неукоснительное соблюдение вышеуказанной нормы действующего законодательства на территории города Севастополя.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендовано заранее проинформировать покупателей в наглядной и доступной форме о запрете розничной продажи алкогольной продукции 11 сентября.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта rvs.su

Источник: Вести.Севастополь