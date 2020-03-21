Во всех больницах Севастополя запретили посещать пациентов

21 марта 2020     18
Во всех больницах Севастополя запретили посещать пациентов

В поликлиниках города временно остановлена диспансеризация и профилактические осмотры.

Запрет на посещение пациентов в стационарах Севастополя связан с режимом повышенной готовности и входит в перечень карантинных мероприятий для снижения риска распространения коронавируса.

Вещи и еду больным можно передавать через дежурных администраторов в соответствии с графиком, установленным лечебным учреждением, сообщает департамент здравоохранения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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