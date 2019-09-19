Во вторник в Севастополе завоют сирены

24 сентября с 10:00 до 15:00 в Севастополе пройдет плановая проверка городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала «Внимание Всем!», а в 12:30 включатся сирены.

В правительстве города просят жителей сохранять спокойствие. Эта проверка призвана определить степень готовности органов управления и сил гражданской обороны к практическим действиям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь