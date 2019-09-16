Во вторник в Севастополе ожидается резкое ухудшение погоды

16 сентября 2019     7
Во вторник в Севастополе ожидается резкое ухудшение погоды

Севастополь готовится к встрече с западноевропейским циклоном. Большей частью от грозного движения циклона пострадают центральная и восточная часть России. Однако, своим южным крылом циклон заденет и Севастополь, и часть полуострова.

Завтра в городе с горячим воздухом и сильным ветром занесёт грозовые тучи, прольётся дождь. Начнется понижение температуры, и к выходным столбики термометра окажутся уже на отметке +16. Синоптики пользуются термином – «барическая пила» – это когда резко скачет атмосферное давление. В эти дни на самочувствие могут жаловаться метеочувствительные люди. На следующей неделе погода снова начнет улучшаться, но прежнего тепла уже не будет: днем не выше +22.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Во вторник в Севастополе ожидается резкое ухудшение погоды
Во вторник в Севастополе ожидается резкое ухудшение погоды

Севастополь готовится к встрече с западноевропейским циклоном. Большей частью от грозного движения циклона пострадают центральная и восточная часть России. Однако, …


Прогулка в горах Крыма окончилась для жителя Москвы многочисленными переломами
Прогулка в горах Крыма окончилась для жителя Москвы многочисленными переломами

ЧП произошло в ущелье Шайтан-Дере. В субботу вечером оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что на туристической тропе горы …


В Севастополе выступит театр танца «Гжель»
В Севастополе выступит театр танца «Гжель»

Театр танца им. В.А. Елизарова представляет «Танцевальный калейдоскоп» театра танца «Гжель». Государственный академический театр танца «Гжель» – культурная визитная карточка …


В центре внимания ученых Севастополя – защита берегов
В центре внимания ученых Севастополя – защита берегов

В Севастополе состоялась Международная научно-техническая конференция «Системы контроля окружающей среды-2019 г.», в рамках которой ученые поделились опытом и передовыми методами …


Макгрегор оставил загадочное послание и заставил заговорить о своем возвращении
Макгрегор оставил загадочное послание и заставил заговорить о своем возвращении

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор оставил послание в своем Twitter, которое его фанаты сочли намеком на возвращение в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты