Во вторник в Севастополе ожидается резкое ухудшение погоды

Севастополь готовится к встрече с западноевропейским циклоном. Большей частью от грозного движения циклона пострадают центральная и восточная часть России. Однако, своим южным крылом циклон заденет и Севастополь, и часть полуострова.

Завтра в городе с горячим воздухом и сильным ветром занесёт грозовые тучи, прольётся дождь. Начнется понижение температуры, и к выходным столбики термометра окажутся уже на отметке +16. Синоптики пользуются термином – «барическая пила» – это когда резко скачет атмосферное давление. В эти дни на самочувствие могут жаловаться метеочувствительные люди. На следующей неделе погода снова начнет улучшаться, но прежнего тепла уже не будет: днем не выше +22.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь