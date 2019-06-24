Во вторник пройдет генеральная репетиция форума «Армия-2019»

24 июня 2019     22
Во вторник пройдет генеральная репетиция форума «Армия-2019»

Завтра, 25 июня, сразу на двух площадках состоится генеральная репетиция показа боевых возможностей корабельных сил, авиации, береговых и сухопутных войск Черноморского флота. Жители и гости города смогут с берега наблюдать за маневрами кораблей. 

С 10:00 до 12:00 в акватории Севастопольской бухты экипажи кораблей Черноморского флота будут отрабатывать чёткость и слаженность действий при выполнении боевых упражнений.

Корабли продемонстрируют возможности тральных сил флота по уничтожению минных заграждений. Фрегат «Адмирал Макаров» покажет свой боевой потенциал. Также запланированы полёты авиации. С 9 утра до 13 часов Севастопольский рейд будет закрыт для пассажирских катеров.

С 15:00 до 16:30 в парке «Патриот» покажут свои возможности танки Т-72Б3, БТР-82А, а военнослужащие морской пехоты и разведки Черноморского флота разыграют показательное устранение диверсионной группы условного противника.

В ходе всех эпизодов будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации, отмечает пресс-служба ЧФ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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