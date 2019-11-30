Во дворе на ул. Хрусталёва упавшее дерево раздавило автомобиль

30 ноября 2019     8
Во дворе на ул

Дерево, по поводу которого жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, упало на припаркованные машины около 4 часов утра 30 ноября.

 

Управляющая компания на жалобы жителей не реагировала. По словам спасателей, возможная причина ЧП – то, что под корень дерева выведена ливнёвка. Само дерево визуально выглядит здоровым.

Пострадали два припаркованных автомобиля, один получил серьёзные повреждения.

По словам и.о. главы Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, компенсацию ущерба от управляющей компании автовладелица сможет взыскать через суд, если УК не захочет решить вопрос добровольно в досудебном порядке. Страховая компания женщине уже отказала.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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