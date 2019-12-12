Во Дворце культуры рыбаков зажглась «Рождественская звезда»

11 декабря 2019     28
Во Дворце культуры рыбаков зажглась «Рождественская звезда»

Так называется конкурс театральных миниатюр среди воспитанников детских садов Севастополя, посвящённый предстоящим зимним праздникам.

 

В этом году в проекте приняли участие 15 дошкольных учреждений города. Юные артисты отметили, что выступление помогло им создать себе и окружающим праздничное предновогоднее настроение.

«Вот, главное, чтобы была на сцене всегда радость, и тогда все, кто смотрит наш танец, они тоже радуются, и мы улыбаемся», – делится участница конкурса Елена Россошенко.

«Я очень жду Новый год и Рождество, потому что я его очень люблю, и мы все вместе собираемся и открываем подарочки», – рассказывает участница конкурса Марьяна Комогорцева.

Вместе с конкурсом театральных миниатюр в городе стартовали и «Рождественские чтения», где обсуждают научные труды по истории христианства. На их закрытии 15-го декабря в театре имени Луначарского воспитанники Балаклавского дома детского творчества также покажут постановку, посвящённую размышлениям на вечные темы дружбы, доброты и любви.

Источник: Вести.Севастополь

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