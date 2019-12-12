Во Дворце культуры рыбаков зажглась «Рождественская звезда»

Так называется конкурс театральных миниатюр среди воспитанников детских садов Севастополя, посвящённый предстоящим зимним праздникам.

В этом году в проекте приняли участие 15 дошкольных учреждений города. Юные артисты отметили, что выступление помогло им создать себе и окружающим праздничное предновогоднее настроение.

«Вот, главное, чтобы была на сцене всегда радость, и тогда все, кто смотрит наш танец, они тоже радуются, и мы улыбаемся», – делится участница конкурса Елена Россошенко. «Я очень жду Новый год и Рождество, потому что я его очень люблю, и мы все вместе собираемся и открываем подарочки», – рассказывает участница конкурса Марьяна Комогорцева.

Вместе с конкурсом театральных миниатюр в городе стартовали и «Рождественские чтения», где обсуждают научные труды по истории христианства. На их закрытии 15-го декабря в театре имени Луначарского воспитанники Балаклавского дома детского творчества также покажут постановку, посвящённую размышлениям на вечные темы дружбы, доброты и любви.

Источник: Вести.Севастополь