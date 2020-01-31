Во Фронтовое, Холмовку и Красный Мак пустят дополнительный автобус

Чтобы жители трех сел могли добраться домой на время перекрытия дороги, туда пустят дополнительный автобус.

С 29 февраля до 6 марта на участке автодороги Н-030 Верхнесадовое – Фронтовое – Красный Мак будет прекращено движение всех видов транспорта – этого требуют ремонтные работы.

Автобусы № 45 «пл. Захарова – с. Фронтовое» и № 26с «пл. Захарова – с. Красный Мак» будут ходить только до села Пироговка (от него будет перекрыт участок дороги), там разворачиваться и ехать обратно.

Дополнительный автобус будет подвозить жителей к перекрытому участку дороги. Также там будет организован пешеходный переход с последующей посадкой в автобусы маршрутов №№ 45, 26с. Стоимость проезда и график движения автобусов останутся прежними.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь