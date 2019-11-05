Во Фронтовом открыли площадку для командных видов спорта

Сегодня после капитального ремонта при школе №55 в селе Фронтовом открыли площадку для занятий мини-футболом, баскетболом, гандболом и волейболом. Там установили баскетбольные щиты, стойки для волейбольной сетки и футбольные ворота. Заниматься на площадке смогут не только школьники, но и все жители села.

Это часть национального проекта «Успех каждого ребенка», который включает в себя установку спортивных объектов не только в городе, но и в сельской местности. Это вторая площадка, открытая в Севастополе в рамках проекта.

Запланировано построить еще четыре. До конца года спортивные площадки откроются в школах №20 и 52. Деньги на них выделило правительство Москвы – на каждую по 3 млн рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь