Во Фронтовом открыли площадку для командных видов спорта

5 ноября 2019     21
Во Фронтовом открыли площадку для командных видов спорта

Сегодня после капитального ремонта при школе №55 в селе Фронтовом открыли площадку для занятий мини-футболом, баскетболом, гандболом и волейболом. Там установили баскетбольные щиты, стойки для волейбольной сетки и футбольные ворота. Заниматься на площадке смогут не только школьники, но и все жители села.

Это часть национального проекта «Успех каждого ребенка», который включает в себя установку спортивных объектов не только в городе, но и в сельской местности. Это вторая площадка, открытая в Севастополе в рамках проекта.

Запланировано построить еще четыре. До конца года спортивные площадки откроются в школах №20 и 52. Деньги на них выделило правительство Москвы – на каждую по 3 млн рублей.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Врио губернатора Севастополя принял решение создать молодежное арт-пространство
Врио губернатора Севастополя принял решение создать молодежное арт-пространство

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что в городе появится молодежное арт-пространство. Он написал об этом на свой странице в социальной сети …


Крымчане пытались дать взятку сотруднику ФСБ
Крымчане пытались дать взятку сотруднику ФСБ

Евпаторийский городской суд вынес приговор двум жителям Евпатории, обвиняемым в даче взятки сотруднику ФСБ группой лиц по предварительному сговору. Об …


Во Фронтовом открыли площадку для командных видов спорта
Во Фронтовом открыли площадку для командных видов спорта

Сегодня после капитального ремонта при школе №55 в селе Фронтовом открыли площадку для занятий мини-футболом, баскетболом, гандболом и волейболом. Там …


Директора департамента экономического развития Севастополя призвали с Камчатки
Директора департамента экономического развития Севастополя призвали с Камчатки

Денис Профатилов возглавил департамент экономического развития Севастополя. Прежний руководитель Элимдар Ахтемов продолжит работу в должности заместителя директора. Профатилову 31 год, …


Зеленского назвали голодным и недоспавшим президентом
Зеленского назвали голодным и недоспавшим президентом

Президент Украины Владимир Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть. Об этом в интервью «Комсомольской правде» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты