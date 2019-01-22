Впервые в Крыму проходит зимняя школа МООК

В рамках проекта учителями будут создаданы образовательные проекты, направленные на развитие образования в регионах с применением онлайн-технологий в рамках Первой зимней школы МООК (массовые открытые онлайн-курсы).

Школа проходит в дистанционной и очной форматах с 14 января по 4 февраля на базе филиала МГУ в г. Севастополе. Организатор мероприятия – Центр компетенций в области онлайн-обучения «Ломоносов».

Её участники — около 200 преподавателей и руководителей школ, СПО и вузов из 37 городов России, Белоруссии и Казахстана. Они обсуждают как глобальные тренды онлайн-обучения, так и разрабатывают решения актуальных локальных проблем.

22 и 23 января они разделятся на проектные команды, в которых разработают и защитят проекты по развитию онлайн-обучения в Крыму и Севастополе, а также других регионах страны.

С участниками работают федеральные эксперты: основатель компании ООО «Е-проф» Александр Сергеевич Молчанов, заместитель директора EdCrunch University Евгений Александрович Девяткин, доцент Южного федерального университета Татьяна Григорьевна Калашникова, директор Центра компетенций «Ломоносов» Екатерина Ивановна Сорокина.