Впервые в Массандре проходит Всероссийский саммит виноделов

26 октября 2019     19
Впервые в Массандре проходит Всероссийский саммит виноделов

Сегодня в Массандре открылся IX Всероссийский саммит виноделов, на котором председателем Совета Союза виноградарей и виноделов России был избран Дмитрий Киселев. В Крыму телеведущего и генерального директора МИА “Россия сегодня” знают еще и как совладельца винодельческого хозяйства “Cock t`est belle”. В должности председателя Совета Киселев сменил бизнес-омбудсмена страны Бориса Титова.

“В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Льва Сергеевича Голицына — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, “чистое вино”. Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России даёт сейчас такой шанс”, — приводит слова Дмитрия Киселева РИА Новости Крым. Правда, сам он на встрече в Массандре не присутствовал.

Кстати, в воскресенье в 22:40 на телеканале «Россия» выйдет фильм Киселева «Хватит травить народ. Кино про вино», большая часть эпизодов которого была снята как раз в Крыму – в Новом Свете и Массандре.

  

IX Всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на винзаводе «Массандра». Это открытая дискуссия, на которую приглашены представители местной власти, депутаты Госдумы, сомелье, международные эксперты и руководители как крупных, так и маленьких винодельческих хозяйств Севастополя, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев и Дагестана. Они выставили стенды со своей лучшей продукцией.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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