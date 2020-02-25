Впервые в Севастополе, знаками ГТО наградили горожан старше 70 лет

Награждены впервые были участники из возрастной группы 70 лет и старше.

В Севастополе наградили участников движения «Готов к труду и обороне» по итогам третьего квартала прошлого года, выполнивших нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. В том числе, золотыми знаками отмечены представители ветеранской сборной Севастополя.

29 марта в городе стартует этап фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Желающие принять участие могут обратиться в Центр тестирования по адресу: улица Частника, 87.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь