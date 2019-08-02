Впервые в Севастополе проходят соревнования по групповой воздушной акробатике

В Севастополе проходит чемпионат города по парашютному спорту. В нем участвует около 30 человек из разных регионов страны. Спортсмены не просто прыгают с парашютом, но еще и выполняют элементы воздушной акробатики.

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Всё то, что сейчас спортсмены отрабатывают на земле, им необходимо сделать в воздухе. Причем, за считанные секунды.

«Смысл групповой акробатики – парашют. Наши маленькие красивые парашютики – это средство спасения, а не спортивный снаряд. То есть, так скажем, наш спортивный снаряд – это воздушный поток, – объясняет Вадим Берлин, вице-президент федерации парашютного спорта г. Севастополя.- То есть мы падаем в воздушный поток и именно в воздушном потоке делаем все наши фигуры».

Всё это в рамках чемпионата по парашютному спорту. В дисциплине «групповая воздушная акробатика» в Севастополе соревнования проходят впервые. Самая большая делегация – 12 человек из Башкирии. Капитан сборной Эдуард Малаев – рекордсмен России, Европы и мира по парашютной групповой акробатике.

«Задача всех – выполнить свое предназначение. Только тогда рекорд будет засчитан, – говорит Эдуард, – поэтому, отвечаешь не только за себя, а за всех членов команды. Ну и плюс – это ответственность. Вокруг тебя много людей – в небе, на земле и на приземлении».

Шагают в небо спортсмены с высоты 3500 тысячи метров. Скорость падения достигает при этом почти двухсот километров в час. И это только кажется, что всё хаотично. На самом деле с первых секунд идет построение, и фигура словно оживает в воздухе.

Но, пожалуй, самая сложная задача у воздушного оператора. Комиссия судит на основе его видеозаписей – смотрят на время и правильность построения. Итоги подведут уже завтра. А пока парашютисты, как птицы, парят в небе. И могут не только выполнять, но и находить с помощью воображения фигуры в облаках.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь