Впервые в Херсонесе пройдет День знаний

Со 2 по 5 сентября в Херсонесе пройдёт VIII межрегиональный фестиваль пластического танца и музыкального движения “Терпсихора в Тавриде”. В программе фестиваля – мастер-классы музыкантов и танцовщиков, выставки, а также показ спектаклей в Античном театре.

«750 учеников из Севастопольской школы № 34 примут участие в торжественной линейке в уникальном историческом месте нашего города, в Херсонесском музее», – говорится в сообщении.

2 сентября в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” состоится День знаний, сообщила пресс-служба музея.

Победа в матче АПЛ позволила «Эвертону» выйти на пятое место «Эвертон» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча завершилась …



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Впервые в Херсонесе пройдет День знаний 2 сентября в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” состоится День знаний, сообщила пресс-служба музея. «750 учеников из Севастопольской школы № 34 примут …

