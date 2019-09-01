Впервые в Херсонесе пройдет День знаний

2 сентября в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” состоится День знаний, сообщила пресс-служба музея.
«750 учеников из Севастопольской школы № 34 примут участие в торжественной линейке в уникальном историческом месте нашего города, в Херсонесском музее», – говорится в сообщении.
Со 2 по 5 сентября в Херсонесе пройдёт VIII межрегиональный фестиваль пластического танца и музыкального движения “Терпсихора в Тавриде”. В программе фестиваля – мастер-классы музыкантов и танцовщиков, выставки, а также показ спектаклей в Античном театре.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь