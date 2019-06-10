Впервые на площади Нахимова прошел общегородской бал

10 июня 2019     13
Впервые на площади Нахимова прошел общегородской бал

Его участниками стали сотни севастопольцев и гостей города.  Под музыку Чайковского, Штрауса, Глинки и Свиридова жители и гости города танцевали вальсы, польки, кадрили.

Общегородской бал стал своеобразной репетицией офицерского бала, который через неделю пройдёт на Михайловской батарее.

«Большая мечта и задача, чтобы все попробовали себя в этом благодаря не только нам, но и участникам нашего бала, которые сегодня пришли поддержать эту прекрасную акцию. И мы лишний раз докажем, что Севастополь самый танцующий город России», – заявила Екатерина Графодатская, организатор Севастопольского офицерского бала.

Впервые в полном составе на главной площади города выступил и Севастопольский симфонический оркестр. Пары танцевали под живую музыку.

Общегородской бал объединил сотни людей и соединил любящие сердца. Один из участников бала даже сделал предложение своей избраннице. 

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести Севастополя

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