Врачам скорой помощи Крыма выдадут электрошокеры и газовые баллончики

25 июня 2019     15
Врачам скорой помощи Крыма выдадут электрошокеры и газовые баллончики

Это связано с регулярными нападениями на сотрудников скорой помощи, особенно на девушек, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко. Чаще всего по-хамски себя ведут люди в состоянии алкогольного опьянения.

Средствами защиты врачей и фельдшеров планируют обеспечить уже этим летом.

По словам Олефиренко, до конца года все бригады скорой помощи будут обеспечены еще и радиосвязью. В Симферопольском и Бахчисарайском районах медики уже не пользуются обычными телефонами. Также директор центра медицины катастроф считает, что защищать медперсонал нужно законодательно. Он предлагает ужесточить наказание за нападение на врачей или на государственном уровне обеспечить выездные бригады индивидуальными средствами защиты, закладывать на это деньги в бюджет.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Яхта «Айя» завоевала Кубок Крыма по парусному спорту
Яхта «Айя» завоевала Кубок Крыма по парусному спорту

Участники Всероссийской регаты крейсерских яхт вернулись в Севастополь. Накануне вечером на площади Нахимова прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров. …


Врачам скорой помощи Крыма выдадут электрошокеры и газовые баллончики
Врачам скорой помощи Крыма выдадут электрошокеры и газовые баллончики

Это связано с регулярными нападениями на сотрудников скорой помощи, особенно на девушек, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор …


Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета …


Пятый день акций протеста завершился в Тбилиси
Пятый день акций протеста завершился в Тбилиси

Пятый день митингов протеста в Тбилиси завершился шествием и выстраиванием живой цепи вокруг здания администрации правительства. Об этом сообщило в …


Создавать парк на месте античной усадьбы помогает джаз
Создавать парк на месте античной усадьбы помогает джаз

Жители улицы Шевченко и Столетовского проспекта стали участниками музыкального вечера под окнами своих домов. Концерт под названием “Джаз на античной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты