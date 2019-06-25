Врачам скорой помощи Крыма выдадут электрошокеры и газовые баллончики

Это связано с регулярными нападениями на сотрудников скорой помощи, особенно на девушек, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко. Чаще всего по-хамски себя ведут люди в состоянии алкогольного опьянения.

Средствами защиты врачей и фельдшеров планируют обеспечить уже этим летом.

По словам Олефиренко, до конца года все бригады скорой помощи будут обеспечены еще и радиосвязью. В Симферопольском и Бахчисарайском районах медики уже не пользуются обычными телефонами. Также директор центра медицины катастроф считает, что защищать медперсонал нужно законодательно. Он предлагает ужесточить наказание за нападение на врачей или на государственном уровне обеспечить выездные бригады индивидуальными средствами защиты, закладывать на это деньги в бюджет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь