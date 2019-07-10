Врачи из Морозовской больницы Москвы вновь работают в Севастополе

Сегодня и завтра в городской больнице номер пять консультации, мастер-классы и научные конференции проводят врачи московской Морозовской больницы. Такой обмен опытом стал традиционным. Приезжают в Севастополь специалисты уже десять лет, а в последние три года связи стали очень крепкими. Как эти встречи проходят и кому конкретно помогают врачи?

Александра готовится поступать в медицинский, но сейчас она – в качестве пациента на приеме у кардиолога Анастасии Глазыриной. Проблемы с позвоночником у нее с четрёхлетнего возраста, но именно врачи Морозовской больницы смогли подобрать индивидуальную терапию. Наблюдают за Александрой уже три года подряд и встречаются уже как старые друзья. Как правило, сюда приезжают редкие для Севастополя специалисты. В этот раз – детские онкологи, пульмонологи, кардиологи и хирурги. Операции уже запланированы, встречи ждут десятки пациентов. Такая помощь – многопрофильная. Тут и консультации, и сложные операции, мастер-классы, обучение и обмен опытом.

“Мы очень надеемся, что те сложнейшие манипуляции и операции, которые делают здесь наши специалисты, через некоторое время будут уже делаться специалистами в Севастополе”, – говорит Елена Петряйкина, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы.

Образовательные программы также позволяют севастопольским врачам проходить практику и в Морозовской больнице – крупнейшем центре, аккумулировавшем лучшие методики лечения даже самых тяжелых заболеваний. Этот обмен – двусторонний.

“Мы разбираем различные клинические ситуации, проводим обходы в реанимационном отделении, в клинических отделениях, мы получаем большой опыт, но, должна отметить, что мы делимся и своим опытом”, – рассказывает Елена Аверина, главный врач больницы № 5.

Такой опыт понадобится и девятилетнему Леше – сейчас его транспортируют из реанимации и готовят к компьютерной томографии. В больнице такая аппаратура появилась всего три месяца назад. Результаты помогут уточнить его диагноз и принять единственное правильное решение.

Ксения Егорова, Александр Попов

“Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь