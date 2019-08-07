Врачи Морозовской детской больницы Москвы оперируют в Севастополе

Врачи из Морозовской детской больницы Москвы вновь принимают в Севастополе. В больнице на детском комплексе в операционных работают урологи. На этой неделе им предстоит сделать 15 операций. Детей со сложными патологиями мочеполовой системы везли со всего Крыма.

Со своими будущими пациентами столичные специалисты знакомятся ещё в Москве – по спискам. Затем прилетают проводить операции. Для урологов Морозовской детской больницы это четвёртый визит в Севастополь.

«Это операции, спрессованные в короткий промежуток времени. И – сложные операции. Чтобы справляться с ними в непривычной обстановке, с непривычными ассистентами, с непривычным инструментарием, требуется мобилизация собственных сил и навыков. Это всегда мощное продвижение вперёд», – говорит Олег Шмыров, заведующий отделением детской урологии Морозовской детской больницы.

15 сложнейших операций всего за неделю. Последствия генетических нарушений или травм. Врачам нужно провести реконструкцию внутренних органов, чтобы они могли выполнять свои функции.

«Сами по себе пороки развития органов моче-выделительной системы достаточно распространённая патология, но те дети, которые оперируются сейчас, они специально подбирались под приезд Шмелёва Олега Сергеевича. Это дети с нестандартным течением патологии», – говорит Андрей Муравьёв, детский уролог-андролог детского хирургического отделения.

Юного севастопольца с патологией раньше бы отправили в крупные центры Москвы или Ростова-на-Дону. Но помочь мальчику смогли в Севастополе – подготовка к операции заняла полгода. Местные врачи уже начинают формировать следующий список пациентов со сложными диагнозами – по нему врачи Морозовской больницы решат, какие специалисты приедут в город в следующий раз.

Евгения Квашнина, Антон Терёшкин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь