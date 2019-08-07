Врачи Севастополя поддержали ужесточение наказания за непропуск скорой помощи

В Севастополе приветствуют поправки в закон, ужесточающие наказание водителей за непропуск машины скорой помощи. Штраф увеличен в 10 раз – до пяти тысяч рублей, лишение прав теперь возможно на срок до года, вместо трёх месяцев, как было ранее.

Наказаны теперь будут и те, кто препятствуют работе врачей. В случае летального исхода для пациента — тому, кто помешал, грозит 4 года тюрьмы. В Центре экстренной медицинской помощи Севастополя такие нормы назвали своевременными. Только на прошлой неделе в районе Камышового шоссе “ГАЗель” не уступила дорогу скорой с включёнными мигалками. Фельдшер в этом ДТП получила травмы, а для дальнейшей транспортировки больного на вызов была направлена другая машина.

«Это на ремонтируемом участке дороги, бригада госпитализировала ребенка, и случилось ДТП. Ситуация сложная: водитель, который управляет спецсредством, должен убедиться, что его пропускают, а когда машина летит со звуковыми сигналами, это сделать очень сложно, здесь секунды решают», – говорит главный врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя Татьяна Стульба.

Она также попросила севастопольцев более внимательно парковать машины во дворах, иначе врачам приходится бежать к пациентам за полкилометра, а это увеличивает время ожидания бригады.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь