Временную инфраструктуру Крымского моста демонтируют в 2020 году

Для строительства основного моста, в 2015 году были построены три вспомогательных, а также технологические площадки, здания и сооружения, асфальтобетонные заводы, арматурный цех, инженерные сети и причал.

Уже подписано соглашение о проведении в 2020 году работ по демонтажу временной инфраструктуры, часть которой будет передана властям Крыма, Краснодарского края, а также Росгвардии.

«Соглашение предусматривает возможность демонтажа и передачи временной инфраструктуры, как в 2019 году, так и в 2020-м», – сообщает РИА Новости.

Отмечается, что созданная инфраструктура помогла обеспечить бесперебойную доставку стройматериалов и снизить зависимость работ от погодных условий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь