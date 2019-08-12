Время звездопада – этой ночью в Крыму можно загадать сотни желаний

В ночь с 12 на 13 августа на Землю прольется настоящий звездный «дождь» – мы увидим пик августовского звездопада. Каждый год в это время наша планета проходит через метеорный поток Персеиды – орбиту кометы Свифта-Таттла. Пылевые частицы из “хвоста” кометы сгорают в земной атмосфере, образуя “звёздный дождь”, пишет РИА Новости.

Правда, в этом году наблюдению за Персеидами может помешать растущая Луна – 15-го августа будет полнолуние. И разглядеть невооруженным глазом сейчас можно лишь самые яркие метеоры.

Число метеоров этой ночью может достичь до 60 в час. В 1863 году было зафиксировано 215 вспышек в час. Итальянский астроном Джованни Вирджинио Скиапарелли рассчитал орбиты нескольких метеороидов-Персеид и обнаружил, что они совпадают с орбитой кометы Свифта—Таттла. Ее открыли в 1862 году, когда она проходила близко к Земле. Период полного оборота кометы Свифта — Таттла – 135 лет. Последний раз она приближалась к Земле в декабре 1992 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта fototelegraf.ru

Источник: Вести.Севастополь