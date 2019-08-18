Врио губернатора осмотрел сгоревший дом на Северной стороне и встретился с жильцами

18 августа 2019     15
Врио губернатора осмотрел сгоревший дом на Северной стороне и встретился с жильцами

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 18 августа, посетил пострадавших от пожара на улице Челюскинцев. Людям оказали всю необходимую помощь, их разместили в пансионате Лазурь, обеспечили питанием, отправили на хранение крупногабаритные вещи. Сейчас по каждой семье власти разработают дорожную карту: помогут оперативно восстановить документы. Проведут экспертизу, чтобы оценить ущерб.

Также Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе может появиться жилищный сертификат. Его будут выдавать горожанам, лишившимся единственного жилья в чрезвычайной ситуации. Сертификат будет выдаваться на сумму, которую рассчитают исходя из площади утраченного дома или квартиры и средней рыночной цены квадратного метра. В городе нет маневренного фонда, поэтому такой документ должен стать оперативным решением проблемы.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Врио губернатора осмотрел сгоревший дом на Северной стороне и встретился с жильцами
Врио губернатора осмотрел сгоревший дом на Северной стороне и встретился с жильцами

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 18 августа, посетил пострадавших от пожара на улице Челюскинцев. Людям оказали всю необходимую помощь, …


Фестиваль оперы и балета в Херсонесе объединил артистов 5 стран
Фестиваль оперы и балета в Херсонесе объединил артистов 5 стран

В гала-концерте «Музыкальная Пушкиниана» участвовали дирижёр Фабио Мастранджело и артисты из Новой Зеландии, Италии, Бельгии, России. Виталию Ефанову выпала честь …


Виски Макгрегора призвали бойкотировать
Виски Макгрегора призвали бойкотировать

Американский паб Salty Shamrock Irish Pub выступил с призывом перестать продавать виски Proper Twelve от ирландского бойца смешанного стиля (MMA) …


Космический аппарат установили в новом саратовском аэропорту Гагарин
Космический аппарат установили в новом саратовском аэропорту Гагарин

Настоящий космический аппарат установлен в здании нового аэропорта Гагарин в Саратове. Здание нового аэровокзала состоит из трех этажей, космический аппарат, …


У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков
У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков

11:38 У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.  РИА Новости «Около 75 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты