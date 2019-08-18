Врио губернатора осмотрел сгоревший дом на Северной стороне и встретился с жильцами

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 18 августа, посетил пострадавших от пожара на улице Челюскинцев. Людям оказали всю необходимую помощь, их разместили в пансионате Лазурь, обеспечили питанием, отправили на хранение крупногабаритные вещи. Сейчас по каждой семье власти разработают дорожную карту: помогут оперативно восстановить документы. Проведут экспертизу, чтобы оценить ущерб.

Также Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе может появиться жилищный сертификат. Его будут выдавать горожанам, лишившимся единственного жилья в чрезвычайной ситуации. Сертификат будет выдаваться на сумму, которую рассчитают исходя из площади утраченного дома или квартиры и средней рыночной цены квадратного метра. В городе нет маневренного фонда, поэтому такой документ должен стать оперативным решением проблемы.

Источник: Вести.Севастополь