Врио губернатора поделился своими впечатлениями от прогулки по ночному Севастополю

В субботу, 17 августа, поздно вечером Михаил Развожаев прогулялся по центру города. Впечатлениями он поделился на своих страницах в соцсетях.

“Понаблюдал, с каким интервалом ходит общественный транспорт после 22.00. На другие «особенности» организации жизни – освещенность улиц, уборка мусора в выходной день, уровень децибел после 23.00. Со всем этим нужно разбираться. Скажите, а вот эти концерты и дискотеки в центре, после 23.00 всех устраивают?», – написал Развожаев.

И в комментариях ему высказали разные мнения.

«При Украине даже официальные мероприятия на Ракушке было запрещено проводить после 22.00. Один раз фестиваль, который я проводил задержался после 22.00 и на меня милицией был составлен протокол. Постепенно это дело пустили на самотёк и сейчас не только на Ракушке, а по всему центру строит полный бедлам. Одно время Меняйло пытался навести порядок, но не смог. Уровень аппаратуры нужно ограничивать однозначно и даже не после 22.00, а раньше. Кроме того, нужно запрещать все выступления любых уличных артистов в районе Ракушки, если там идёт какое-то официальное мероприятие. Очень некомфортно, например, слушать деток с их слабыми голосочками, когда сзади давит децибелами шансон», – ответил Развожаеву пользователь Фейсбука Димитро Севастополь. Еще один севастополец Александр Железняк просит ввести четкие правила: «Город привлекает туристов и, если в 23 летом будет тотальная тишина, бизнесу будет тяжело. Должны быть зоны, где можно и после 23-х. При этом должны быть нормы для кафе и ресторанов на набережной – если они устраивают соревнования громкости – начинается какофония и это кошмар. Не говоря уже про караоке, это вообще только в закрытых помещениях. В общем, нужно думать и изучать успешный опыт, прививать культуру, а не тотально запрещать». “Для тех кто работает и рано встаёт, ночные дискотеки это огромная проблема! Спасибо, что подняли этот вопрос!!!”, – написала в Инстаграме пользователь natali6348.

Скорее всего, к этому вопросу врио губернатора еще вернется, только уже в разговоре с главами департаментов правительства.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь