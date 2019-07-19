Врио губернатора Севастополя встретился с Сергеем Шойгу

19 июля 2019     26
Врио губернатора Севастополя встретился с Сергеем Шойгу

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня вернулся в город после рабочей поездки в Москву. Там у него состоялась встреча с Министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщается в официальном аккаунте Развожаева в Instagram.

«В Севастополе взаимоотношения между армией и городом исторически особенные. Это две части одного целого. В этом особый дух, особенная стать города. Необходимо, чтобы совместные проекты работали на развитие, чтобы находились компромиссы по сложным вопросам», – говорится в сообщении.

Развожаев отметил увеличение финансирования федеральной целевой программы по развитию Севастополя и Крыма до 959 миллиардов рублей.

В сообщении также говорится, что Севастополь готовится ко Дню Военно-морского флота. Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.

Фото: Instagram

Источник: Вести.Севастополь

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