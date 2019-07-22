Врио губернатора Севастополя намерен вплотную заняться благоустройством дворов

Посвятить детским и спортивным площадкам, которые устанавливают сейчас в городе, отдельное совещание предложил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Кроме того, он отметил, что Департамент городского хозяйства должен комплексно воплощать в жизнь программы благоустройства дворов.

“Если там у нас предусмотрена установка объектов, то понятно, что все вокруг тоже должно приводиться в нормальное состояние. По крайней мере мы должны четко объяснить, когда мы там проведем свет, положим асфальт. То есть, чтобы это не было лоскутно: здесь площадку воткнули, здесь асфальт заделали, там фонарь повесили. В итоге – во всех трех дворах у всех глубокая неудовлетворенность осталась”, – заявил Развожаев.

Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов сообщил, что в планах на этот год было 155 площадок, сейчас за счет экономии средств на аукционах эта цифра изменилась. Предполагается благоустроить 170 объектов на придомовых территориях.

Источник: Вести.Севастополь