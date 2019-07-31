Врио губернатора Севастополя по жалобам мам посетил городскую больницу №5

Еще на прошлой неделе в соцсетях к Михаилу Развожаеву обратилась мама ребенка, обеспокоенная тем, что в понедельник в здании 5-ой горбольницы начнут демонтировать балконы, а детей из отделения никуда не перевели. И врио губернатора обещал женщине, что лично приедет в больницу и посмотрит, как организованы ремонтные работы.

Накануне он туда приехал, и мама пожаловалась, что строители не соблюдают тихий час, и ее ребёнок не может спать днём.

«Первое, что хочу сказать всем родителям, которые сейчас испытывают неудобства. К сожалению, нет возможности куда-то перевести детей и закрыть больницу на ремонт. Я надеюсь на понимание, – написал Михаил Развожаев в своем Инстаграме после посещения лечебного учреждения. – Но уверен, что работы можно проводить так, чтобы доставлять людям меньше неудобств, тем более в детской больнице».

Он поручил строителям строго соблюдать следующий график:

С 8 до 13 часов – строительные работы

С 13 до 16 – тихий час

С 16 до 20 – строительные работы

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Кроме этого, сообщает врио губернатора, он посмотрел, как подрядчик соблюдает «культуру» строительства. Выяснилось, что никак: газон завален строительным мусором, также мусор разбросан и по территории.

«Так не пойдёт, – написал Михаил Развожаев. – Приеду на следующей неделе, посмотрю, как изменится ситуация после моих замечаний».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из Инстаграма Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь