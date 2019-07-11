ВРИО губернатора Севастополя прокомментировал своё назначение в соцсетях

Михаил Развожаев опубликовал фото на своей официальной странице в Instagram
“Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие Президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев. В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей”, – написал Михаил Развожаев на своей странице razvozhaev.m в социальной сети Instagram
Ранее в четверг стало известно, что Дмитрий Овсянников сложил полномочия губернатора Севастополя.
О назначении на должность врио Президент Владимир Путин сообщил Михаилу Развожаеву лично.
фото kremlin.ru
Источник: Вести.Севастополь