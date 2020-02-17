Всеармейский этап конкурса «Глубина-2020» пройдёт в марте в Севастополе

В марте в Севастополе пройдет всеармейский этап конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2020» Армейских международных игр.
Участники в команду, которая представит в соревнованиях Черноморский флот, отобраны. Сейчас восемь водолазных специалистов приступили к подготовке. Они отрабатывают различные элементы предстоящих состязаний. В том числе, работу в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подлодки, подводная сварка, сборка фланца и оказание первой помощи тонущему водолазу. Победители этапа войдут в сборную команду военно-морского флота России для участия в Армейских международных игра.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь