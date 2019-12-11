Всемирный день танго в Крыму отметили фестивалем

Всемирному дню танго, который отмечается 11 декабря, был посвящен Крымский фестиваль танго, который три дня проходил в Ялте. Среди его организаторов был и севастопольский клуб «Misterio del tango».

Фестиваль объединил около 150 танцоров из Крыма и Севастополя. Мастер-классы провели Фабиан Перальта и Хосефина Бермудес из Аргентины, Андрей Панферов и Екатерина Петрова из Санкт-Петербурга, Александр и Мария Фроловы из Москвы. Также звездные пары показали свои шоу-номера. Ди-джеи также приехали из столицы России.

Ялта принимает Крымский фестиваль танго во второй раз. Ялтинский клуб любителей танго сейчас объединяет более 50 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото со страницы фестиваля ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь